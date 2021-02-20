В Ереване началась многотысячная акция с требованием отставки Пашиняна

Мероприятие организовало ”Движение спасения родины”, последователями которого являются около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства.

К митингующим в субботу, 20 февраля, присоединились оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

После подписания соответствующего договора в Армении несогласные с решением премьер-министра Никола Пашиняна регулярно проводят акции протестов с требованиям его отставки.

Ранее сообщалось, что президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили реализацию совместного заявления по Карабаху.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.