29.01.2020, 09:24
В Эмиратах зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.
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