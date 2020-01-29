29.01.2020, 09:24
В Эмиратах зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Туктамышева: трудно быть с богатым мужчиной
«Цирк»: Немецкая фигуристка решила словесно унизить россиянок