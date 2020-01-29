В Эмиратах зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Отмечается, что состояние заразившегося стабильное. В настоящее время он находится под присмотром специалистов.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.