29.01.2020, 09:24

В Эмиратах зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом


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В Эмиратах зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
AP, Scanpix

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.

Отмечается, что состояние заразившегося стабильное. В настоящее время он находится под присмотром специалистов.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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