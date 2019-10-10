10.10.2019, 07:26

В Эквадоре в ходе протестов пострадали более 400 человек


Gazeta.ru
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В Эквадоре в ходе протестов пострадали более 400 человек
EPA, PAOLO AGUILAR, Scanpix

В результате массовых протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек, сообщает ТАСС.

Об этом рассказала глава МВД страны Мария Паула Ромо.

Также ранения получили 86 сотрудников полиции.

Она уточнила, что многие пострадавшие испытывают затруднения при дыхании из-за масштабного применения слезоточивого газа.

В Эквадоре начались массовые манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства.

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