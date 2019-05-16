В Екатеринбурге задержаны десятки протестующих против строительства церкви(44)
Акции протеста против строительства церкви на месте сквера в Екатеринбурге продолжаются третий день. Задержано около 50 человек.
Акции протеста против строительства церкви на месте сквера в Екатеринбурге продолжаются третий день. Задержано около 50 человек.
Полиция поздно вечером в среду, 15 мая, задержала около полусотни митингующих на Октябрьской площади у Театра драмы в Екатеринбурге, где власти решили возвести новую православную церковь на месте сквера. Издание Znak.com сообщает в Telegram о задержании 54 человек. По информации портала "ОВД-Инфо", речь идет минимум о 44 задержанных.
При этом по данным министерства общественной безопасности Свердловской области, были задержаны 33 человека.
Протестная акция проходила в парке третий день подряд. Силовики образовали живую цепь, чтобы оттеснить демонстрантов от установленного по периметру площадки забора. Время от времени сотрудники ОМОНа группами по пять-шесть человек выдвигались вперед, производили захват демонстрантов, после чего доставляли их в автозаки. По свидетельству очевидцев, некоторые из собравшихся бросали в силовиков яйца и стеклянные бутылки.
Митингующие периодически скандировали: "Вы нарушаете конституцию!", "Позор!",часть протестующих провела флешмоб, включив фонарики на своих смартфонах. Сотрудники Росгвардии в мегафоны требовали от людей разойтись.
Ближе к окончанию акции некоторые из демонстрантов сместились к зданию "Ельцин-центра", там задержания продолжились. Среди взятых под стражу — Владислав Постников, председатель отделения общественного движения "Открытая Россия" в Свердловской области.
Ранее в тот же день суды в Екатеринбурге рассмотрели 16 материалов в отношении задержанных накануне у здания театра. Участники акции признаны виновными по статье о мелком хулиганстве, "сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти". Протестующим назначено наказание от 3 до 10 дней административного ареста. По итогам акции 14 мая было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, 26 человек задержаны.
Решение о строительстве церкви на месте сквера у Театра драмы приняли участники заседания архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказалась против этого. Инициативная группа подала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ. В понедельник, 13 мая, вокруг сквера появился сетчатый забор. Вечером того же дня началась стихийная акция протеста, в которой приняли участие около 2 тысяч человек. Демонстрации продолжились и в последующие дни — 14 и 15 мая.
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