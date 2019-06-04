В Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело в отношении участника протестов против храма

Осведомленный источник в правоохранительных органах в разговоре с E1.RU подтвердил факт возбуждения уголовного дела и попросил "не политизировать эту ситуацию", добавив, что Мельниченко в тот день был нетрезв и вел себя не совсем адекватно, а в сквере он был не из идейных соображений.

При этом силовик отметил, что Евгений Крюков был не в форме, а в гражданской одежде. Но, по его словам, Мельниченко понимал, что перед ним полицейский, и подтверждал это, когда Крюков записывал его на видео. Эта видеозапись приобщена к материалам уголовного дела. Также силовик уточнил, о каких "оскорбляющих жестах" идет речь в протоколе. По его словам, Мельниченко показывал Крюкову средние пальцы обеих рук. Сам Крюков ситуацию не прокомментировал.

На допросе Мельниченко заявил, что является сторонником строительства храма святой Екатерины. Об этом Znak.com рассказал адвокат Алексей Бушмаков. "На вопрос следователя Тараса Булгакова о том, что делал в сквере, Мельниченко заявил: "Я за храм". Это позиция моего подзащитного и я могу в данном случае опираться только на нее", — отметил Бушмаков.

Он также сообщил, что им показали фрагмент оперативного видео, снимавшегося во время протестной акции самими полицейскими. На кадрах видно, что Мельниченко стоит с наружной стороны решетчатого забора, который первые два дня протестов огораживал планируемую стройплощадку в сквере, и с кем-то общается. Затем он показывает средний палец и кричит кому-то через забор нецензурное слово. "Кому и зачем он это показывает, непонятно. Сам Мельниченко говорит, что был в тот день возбужден и периодически на кого-то ругался. В частности, на сотрудников ЧОПа, стоявших в оцеплении", — пояснил адвокат.

По словам Бушмакова, следствие настаивает на том, что в деле есть еще одно видео. Оно снято со стороны и на этой съемке видно, кого именно оскорблял Мельниченко, однако эту видеозапись ни адвокату, ни его подзащитному не продемонстрировали. При этом в момент, который сейчас вменяют Мельниченко как умышленное оскорбление Евгения Крюкова в качестве сотрудника полиции, тот был одет в гражданскую одежду и никак не представлялся. Вопросы у адвоката вызывает и якобы имевшее место опьянение Мельниченко.

"Если сотрудники правоохранительных органов видели, что человек находится в неадекватном состоянии и распивает спиртные напитки в общественном месте, то почему они его не задержали сразу, как это делали тогда со многими другими? На каком основании теперь они вообще это все утверждают — есть экспертиза на состояние алкогольного опьянения?" — говорит Бушмаков. Кроме того, в постановлении о возбуждении уголовного дела нет полного перечня фраз, ставших основанием для возбуждения уголовного дела. "Нам сказали, что следователь не может вписывать в документ нецензурную брань. На мой вопрос, в чем в таком случае состоит суть обвинения, следователь заявил, что все фразы направлены на лингвистическую экспертизу и после нее мы все увидим", — сообщил адвокат.

Ранее другой задержанный 14 мая житель Екатеринбурга Даниил Пугин рассказал, что на всех задержанных были составлены однотипные протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАПа (нарушение общественного порядка, сопряженное с невыполнением требований полиции).

Согласно протоколу, Пугин "совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу". 21 задержанный, в том числе и заявитель, был арестован на срок от двух до 10 суток.

По мнению Пугина, сам он не совершал ничего предосудительного, а власти с самого начала приняли решение по силовому пресечению стихийных мирных акций: вечером 13 мая они фактически передали полномочия по разгону представителям частного охранного предприятия, а к вечеру 14 мая — сотрудникам полиции и Росгвардии.

Пугин подал жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив о нарушении права на свободу собраний, однако юристы утверждают, что решения, в котором суд бы потребовал принятия общих мер для исправления ситуации, ждать не стоит, так как на фоне возможного выхода России из Совета Европы ЕСПЧ не намерен обострять отношения с российскими властями.