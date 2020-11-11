В Джорджии объявили о полном пересчете голосов на выборах президента США
В Джорджии, одном из ключевых штатов, будет полный пересчет голосов на президентских выборах в США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.
В Джорджии, одном из ключевых штатов, будет полный пересчет голосов на президентских выборах в США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.
По его словам, такое решение было принято из-за того, что разница между кандидатами минимальная.
”Поскольку разрыв так мал, потребуется полный ручной пересчет в каждом округе”, — заявил Раффенспергер.
Он добавил, что пересчет голосов будет завершен к 20 ноября.
Согласно данным Fox News, в Джорджии обработали 99% бюллетеней. Демократ Джо Байден лидирует с небольшим отрывом, за него проголосовали 49,5%. У действующего президента Дональда Трампа 49,2%.
Победа в Джорджии принесет кандидату 16 голосов выборщиков.
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