В Джорджии объявили о полном пересчете голосов на выборах президента США

По его словам, такое решение было принято из-за того, что разница между кандидатами минимальная.

”Поскольку разрыв так мал, потребуется полный ручной пересчет в каждом округе”, — заявил Раффенспергер.

Он добавил, что пересчет голосов будет завершен к 20 ноября.

Согласно данным Fox News, в Джорджии обработали 99% бюллетеней. Демократ Джо Байден лидирует с небольшим отрывом, за него проголосовали 49,5%. У действующего президента Дональда Трампа 49,2%.

Победа в Джорджии принесет кандидату 16 голосов выборщиков.