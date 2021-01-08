В Дании с шести руководителей Danske Bank сняли обвинения в отмывании денег

По словам прокурора Пера Фиига, по результатам расследования грубого нарушения закона ”О борьбе с отмыванием денег” не было выявлено: пишет yle.fi.

Фииг не сообщил, подозреваются ли бывший исполнительный директор Томас Борген и бывший финансовый директор Хенрик Рамлау-Ларсен в совершении преступления. Боргена уволили в 2018 году из-за скандала вокруг отмывания денег. По данным Датской государственной телерадиовещательной компании, адвокаты Боргена и Рамлау-Ларсена отказались давать комментарии.

Фииг также не сообщил, предъявляются ли ещё обвинения против физических лиц. Банк по-прежнему находится под следствием и может получить штрафы в размере нескольких миллиардов евро.

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. В отношении Danske Bank ведётся расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро в период с 2007 по 2015 год.