В Дании с шести руководителей Danske Bank сняли обвинения в отмывании денег
Датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank.
Датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank.
По словам прокурора Пера Фиига, по результатам расследования грубого нарушения закона ”О борьбе с отмыванием денег” не было выявлено: пишет yle.fi.
Фииг не сообщил, подозреваются ли бывший исполнительный директор Томас Борген и бывший финансовый директор Хенрик Рамлау-Ларсен в совершении преступления. Боргена уволили в 2018 году из-за скандала вокруг отмывания денег. По данным Датской государственной телерадиовещательной компании, адвокаты Боргена и Рамлау-Ларсена отказались давать комментарии.
Фииг также не сообщил, предъявляются ли ещё обвинения против физических лиц. Банк по-прежнему находится под следствием и может получить штрафы в размере нескольких миллиардов евро.
В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. В отношении Danske Bank ведётся расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро в период с 2007 по 2015 год.
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