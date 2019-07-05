В Черном море параллельно проходят военные учения России и НАТО

В акватории Черного моря, где с 1 июля проходят военно-морские учения НАТО "Sea Breeze — 2019" с участием украинских военных, начались плановые маневры Черноморского флота (ЧФ) РФ. В российских учениях задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", а также ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60", сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", — указывается далее в заявлении. Кроме того, силы Черноморского флота отслеживают деятельность сил НАТО, участвующих в "Sea Breeze — 2019".

ВМС Украины называют действия ЧФ РФ агрессией



Между тем находящаяся на месте учений НАТО корреспондент DW сообщила о беспрерывном следовании кораблей ЧФ РФ и российской авиации за военными кораблями НАТО и Украины в акватории учений. В частности, 4 июля российский СУ-24 с двумя противокорабельными ракетами совершил несколько довольно близких облетов над американским эсминцем Carney, указала она. Кроме того, по данным журналистки, российский вертолет облетел американский эсминец, имеющий на борту ракеты "Томагавк".