В Чехии за войну против Украины под суд отправлены двое иностранцев

Прокурор Праги Марек Бодлак предъявил обвинение двум гражданам Чехии и Беларуси за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе, пишет "Новая газета" со ссылкой на Hromadske.ua.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис
Он добавил, что чеху и белорусу, который постоянно проживает в Чехии, предъявили обвинение по статье 311 Уголовного кодекса страны — ”террористический акт”.
”Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет”, — добавил посол.
Из обнародованного текста обвинения следует, что мужчины воевали на востоке Украины на стороне российских боевиков в 2014-16 годах.
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