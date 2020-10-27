В Чехии людям запретили выходить на улицу ночью

Исключения составляют поездка на работу и выполнение иных неотложных действий, а также прогулка с домашними собаками на расстоянии до 500 м от дома.
В дневное время гражданам можно выходить из дома для поездки на работу, посещения родственников, покупки продуктов и лекарств.
По последним данным, в Чехии выявили 162 866 человек коронавирусом.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 43 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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