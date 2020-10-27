В Чехии людям запретили выходить на улицу ночью

Исключения составляют поездка на работу и выполнение иных неотложных действий, а также прогулка с домашними собаками на расстоянии до 500 м от дома.

В дневное время гражданам можно выходить из дома для поездки на работу, посещения родственников, покупки продуктов и лекарств.

По последним данным, в Чехии выявили 162 866 человек коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 43 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!