В Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие, десятки раненых

Один поезд направлялся в Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии D3 в обратном направлении. В районе станции в Пернинке обе линии пересекаются, и один из поездов должен остановиться, чтобы пропустить другой.

"Один из машинистов сидел на насыпи у рельсов и повторял: "Что я сделал, что я сделал…". Он рыдал, закрыв голову руками", — рассказал изданию Novinky один из местных жителей, помогавший перевозить раненых на квадроциклах с места аварии в больницу.

Авария произошла в труднодоступной гористой местности, где по обе стороны участка железной дороги есть крутые склоны, это затрудняло работу спасателей.

Чешское телевидение со ссылкой на спасателей сообщает о по меньшей мере трех жертвах. Однако представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил гибель только двух человек.

На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявлен травматологический план, который вводится, когда ожидается большое количество пострадавших.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек уже заявил, что причиной крушения, скорее всего, стал человеческий фактор. Машинист поезда, следовавшего в Карловы Вары, уже задержан.

Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO — Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020