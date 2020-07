В Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие, десятки раненых

Один поезд направлялся в Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии D3 в обратном направлении. В районе станции в Пернинке обе линии пересекаются, и один из поездов должен остановиться, чтобы пропустить другой.

"Один из машинистов сидел на насыпи у рельсов и повторял: "Что я сделал, что я сделал…". Он рыдал, закрыв голову руками", — рассказал изданию Novinky один из местных жителей, помогавший перевозить раненых на квадроциклах с места аварии в больницу.

Авария произошла в труднодоступной гористой местности, где по обе стороны участка железной дороги есть крутые склоны, это затрудняло работу спасателей.

At least two people were killed and dozens injured after two passenger #trains collided near #Pernink railway station in the #CzechRepublic, close to the German border, on Tuesday. pic.twitter.com/1NZAkCMsHQ