В центре Бишкека собрались сторонники экс-президента Киргизии. Силовики приступили к разгону протестующих

Около 500 человек собрались на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны.

Все протестующие требуют отставки нынешнего президента страны, они настроены агрессивно.

Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивы газ, а также и светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что в сторону Бишкека из пригородного села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, выдвинулись около тысячи человек. Большая часть из них — еще в пути. Еще порядка 30 человек-сторонников дежурят у здания Госкомитета Нацбезопасности Киргизии, где в настоящий момент допрашивают экс-президента.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале — в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.