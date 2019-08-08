В центре Бишкека собрались сторонники экс-президента Киргизии. Силовики приступили к разгону протестующих
Сторонники экс-президента Киргизии собрались в четверг на центральной площади столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники экс-президента Киргизии собрались в четверг на центральной площади столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Около 500 человек собрались на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны.
Все протестующие требуют отставки нынешнего президента страны, они настроены агрессивно.
Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивы газ, а также и светошумовые гранаты.
Ранее сообщалось, что в сторону Бишкека из пригородного села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, выдвинулись около тысячи человек. Большая часть из них — еще в пути. Еще порядка 30 человек-сторонников дежурят у здания Госкомитета Нацбезопасности Киргизии, где в настоящий момент допрашивают экс-президента.
Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале — в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
По сообщению ТАСС сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию.
Отмечается, что он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в пятницу, 9 августа.
Уточняется, что Медведев также проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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