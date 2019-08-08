08.08.2019, 20:26

В центре Бишкека силовики разгоняют сторонников экс-президента Киргизии. Ночь будет неспокойной

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Число пострадавших приблизилось к 100
РИА "Новости"
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В центре Бишкека силовики разгоняют сторонников экс-президента Киргизии. Ночь будет неспокойной
Столкновения в КиргизииAP / Scanpix

Сторонники экс-президента Киргизии собрались в четверг на центральной площади столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Около 500 человек собрались вечером в Бишкеке на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны.

Все протестующие требуют отставки нынешнего президента страны, они настроены агрессивно.

Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивы газ, а также и светошумовые гранаты. В центральной части города слышны выстрелы и взрывы.

Кроме того, силовики пытаются препятствовать прорыву новых протестующих к центру города.

Ранее сообщалось, что в сторону Бишкека из пригородного села Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, выдвинулись около тысячи человек.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале — в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.

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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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