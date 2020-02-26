В центральной Финляндии проверяют подозрение на коронавирус
В Ювяскюля проверяют подозрение на коронавирус, передают финский Yle.
В Ювяскюля проверяют подозрение на коронавирус, передают финский Yle.
К медикам обратился человек с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. У него были взяты анализы, результаты которых ожидаются завтра.
Подозрение на коронавирус зафиксирован у пассажира, следовавшего вчера из аэропорта Хельсинки-Вантаа через Тиккурила в Ювяскюля.
Данный пассажир прибыл из аэропрта на электричке P в Тиккурила, где пересел на поезд, отправлявшийся в Ювяскюля. Он сообщил о своих симптомах сам.
Информации о том, откуда он прилетел в аэропорт Хельсинки-Вантаа, нет.
Железнодорожная компания VR в качестве меры предосторожности вывела из эксплуатации несколько вагонов. Они отправлены на дезинфекцию.
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