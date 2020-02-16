В центральной библиотеке Хельсинки мужчина напал с ножом на читателей

По сообщению властей, в библиотеке заявзалась перепалка, в ходе которой человека ударили ножом.

Жертва получила серьезные травмы. Полиция расследует дело как покушение на убийство.

Подозреваемый покинул библиотеку. По данным полиции, других пострадавших нет.