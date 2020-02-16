16.02.2020, 18:45
В центральной библиотеке Хельсинки мужчина напал с ножом на читателей
В центральной библиотеке Хельсинки Oodi произошло нападение с ножом, сообщает yle.fi со ссылкой на информацию полиции.
В центральной библиотеке Хельсинки Oodi произошло нападение с ножом, сообщает yle.fi со ссылкой на информацию полиции.
По сообщению властей, в библиотеке заявзалась перепалка, в ходе которой человека ударили ножом.
Жертва получила серьезные травмы. Полиция расследует дело как покушение на убийство.
Подозреваемый покинул библиотеку. По данным полиции, других пострадавших нет.
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