В центральной библиотеке Хельсинки мужчина напал с ножом на читателей

В центральной библиотеке Хельсинки Oodi произошло нападение с ножом, сообщает yle.fi со ссылкой на информацию полиции.
По сообщению властей, в библиотеке заявзалась перепалка, в ходе которой человека ударили ножом.
Жертва получила серьезные травмы. Полиция расследует дело как покушение на убийство.
Подозреваемый покинул библиотеку. По данным полиции, других пострадавших нет.
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