02.08.2020, 14:09
В Буркина-Фасо при взрыве погибло шесть детей, еще четверо пострадало
Шесть детей погибли, еще четверо пострадали из-за взрыва на севере Буркина-Фасо, пишет портал Infowakat.
Шесть детей погибли, еще четверо пострадали из-за взрыва на севере Буркина-Фасо, пишет портал Infowakat.
Отмечается, что взрыв прогремел в деревне Тангайе, когда дети пасли скот.
Пострадавшие находятся в больницах. Причины взрыва не уточняются.
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