02.08.2020, 14:09

В Буркина-Фасо при взрыве погибло шесть детей, еще четверо пострадало


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MälestusküünalFoto: Argo Ingver

Шесть детей погибли, еще четверо пострадали из-за взрыва на севере Буркина-Фасо, пишет портал Infowakat.

Отмечается, что взрыв прогремел в деревне Тангайе, когда дети пасли скот.

Пострадавшие находятся в больницах. Причины взрыва не уточняются.

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