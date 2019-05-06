В Брунее однополый секс и супружескую измену больше не будут карать смертной казнью(3)
Под давлением мирового сообщества султан Брунея Хассанал Болкиах разъяснил характер наказаний после вступления в силу законов шариата.
Под давлением мирового сообщества султан Брунея Хассанал Болкиах разъяснил характер наказаний после вступления в силу законов шариата.
В Брунее мораторий на смертную казнь будет продолжать свое действие, несмотря на вступление в апреле в силу норм шариата, предполагающих, в частности забивание камнями за гомосексуальные связи и супружескую измену.
Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил султан Хассанал Болкиах в телеобращении перед началом Рамадана — обязательного для мусульман месяца поста.
"На протяжении более двух десятилетий мы де-факто практиковали мораторий на смертную казнь в отношении случаев, подпадающих под юрисдикцию общего права. Этот запрет будет применяться и к случаям, рассматриваемым в рамках законов шариата и предусматривающим широкие возможности для смягчения взыскания", — заверил султан.
Ранее власти Брунея подверглись жесткой критике со стороны мирового сообщества и целого ряда знаменитостей, включая американского актера Джорджа Клуни и британского певца Элтона Джона.
Правозащитная организация Amnesty International также осудила новые законы.
"Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека", — отмечалось в заявлении AI.
МИД Германии рекомендовал гражданам ФРГ, желающим посетить Бруней, внимательно ознакомиться с действующими там законами. "Состав преступлений, согласно законам шариата, в отдельных случаях касается и лиц, не являющихя мусульманами, особенно если один из участников — мусульманин", — говорилось, частности, в сообщении ведомства.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.