В Британии медсестра обвиняется в убийстве восьми младенцев

По данным местной полиции, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана 10 ноября. Ей предъявлены обвинения в рамках расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

В настоящее время женщина находится под стражей, она предстанет перед судом 12 ноября.

Ранее, 3 июля 2018 года, Летби уже была задержана полицией в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Отмечалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила женщине обвинения в убийстве еще трех детей.

Расследование началось в мае 2017 года, вначале следователи пытались выяснить, как скончались 15 детей в клинике между июнем 2015 года и июнем 2016 года. В дальнейшем полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

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