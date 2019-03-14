В больнице в Хельсинки выявлен случай туберкулеза — многие новорожденные могли подвергнуться заражению

Об этом первой сообщила финская газета Ilta-Sanomat. Главный врач по женским болезням Университетской больницы Хельсинки (HYKS) Вели-Матти Уландер подтвердил информацию Yle.

В выпущенном HUS пресс-релизе говорится, что риск заражения у рожениц и новорожденных небольшой, потому что они пребывали в роддоме относительно короткое время.

Риску заражения могли подвергаться люди, которые находились 27.02.-7.03. в отделе номер 61 и отделении реанимации новорожденных. По сообщению HUS, таких семей насчитывается 15, и со всеми уже удалось связаться.

Туберкулезом можно заразиться, если человек находится в течение не менее 40 часов в одной комнате с больным.

Риск заболеть, однако, считается небольшим. Для тех, кто подвергался риску дольше всех, дают профилактическое лекарство.