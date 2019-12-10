10.12.2019, 10:40
В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли
Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.
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