10.12.2019, 10:40

В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли


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В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли
Foto: REUTERS, LUKAS KABON

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

Ранее со ссылкой на полицейское управление страны сообщалось о четырех погибших и двух тяжелораненых. Ведется розыск стрелка.


Как сообщил агентству CTK представитель медучреждения, "в больнице стрелял мужчина среднего телосложения, одетый в красную куртку".

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