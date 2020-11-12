В Берлине появилось альтернативное посольство Беларуси. Кто за ним стоит?

Через дорогу от здания белорусского посольства в Берлине стоит деревянный вагончик с прикрепленным к нему шестиметровым флагштоком, на котором развевается бело-красно-белый флаг — символ протестов в Беларуси. Живущие в Берлине белорусские активисты называют этот домик-прицеп из светлых досок с плоской крышей и раздвижными застекленными дверями альтернативным посольством свободной и демократической Республики Беларусь в Германии. За неполные два месяца они провели здесь более сорока акций солидарности с протестующими единомышленниками на родине.

Вагончик нашелся по счастливой случайности

Альтернативное посольство появилось благодаря счастливой случайности и инициативе одного из соорганизаторов акций протеста, Тараса Сякерки. Улыбчивый берлинец родом из Гомеля рассказывает, что во время президентских выборов на родине и после них он долгое время провел в Беларуси, голосовал, потом участвовал в демонстрациях и вернулся в Берлин "заряженный нашей белорусской атмосферой". Активистскую деятельность он продолжил в Германии и вначале каждый день стоял по несколько часов в пикете перед входом в посольство. На плакате у него было написано по-немецки "Сигналь за свободу Беларуси".

О не самом очевидном выборе места для акций, которое находится далеко от центра и оживленных улиц, рядом с Трептов-парком, Тарас говорит: "Здесь односторонняя трехполосная проезжая часть, и мой плакат увидело большое количество водителей. Они были не знакомы с уже привычной белорусам формой протеста, но заметили надпись, прочли и, снова проезжая мимо, действительно, стали все чаще сигналить".

Однажды во время очередного одиночного пикета к активисту подошел молодой парень. Он выразил слова поддержки и сказал, что ему принадлежит вагончик, уже полгода припаркованный напротив белорусского посольства. У Тараса моментально родилась идея попросить разрешения на использование вагончика. Его хозяин согласился.

Сейчас вагончик украшают самодельные плакаты, листовки с информацией на разных языках, фотографии, свидетельствующие о насилии силовиков против белорусов, а также объявления с данными фондов, собирающих деньги для семей бастующих и пострадавших. Внутри домика хранятся растяжки и флаги, которые активисты используют в ходе акций протеста.