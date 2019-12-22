В Берлине полиция эвакуировала рождественский рынок

Изначально в полиции Берлина заявили, что к ним поступило сообщение о подозрительном предмете на рождественской ярмарке. В связи с тем, что именно на этой рождественской ярмарке в 2016 году произошел теракт, правоохранители "отреагировали чувствительно". В полицейской операции участвовали 350 служащих и поисковые собаки. Однако в итоге никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Помимо эвакуации рождественского базара было прервано мероприятие в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая также находится на площади. Кроме того, поезда проезжали близлежащий вокзал без остановки.

В ходе полицейской операции были задержаны двое мужчин. Некоторые СМИ сообщили, что один из них был объявлен в розыск и подозревается в связи с террористами. Однако пресс-секретарь полиции заявила, что эта информация не подтвердилась. Задержанные были отпущены.

Первый крупный теракт в Германии

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Позже сам Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.