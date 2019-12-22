В Берлине полиция эвакуировала рождественский рынок

В Берлине в субботу, 21 декабря, прошла эвакуация рождественской ярмарки у площади Брайтшайдплац. Причиной послужило "подозрительное поведение" двух мужчин, сообщает агентство dpa со ссылкой на представительницу полиции.
Изначально в полиции Берлина заявили, что к ним поступило сообщение о подозрительном предмете на рождественской ярмарке. В связи с тем, что именно на этой рождественской ярмарке в 2016 году произошел теракт, правоохранители "отреагировали чувствительно". В полицейской операции участвовали 350 служащих и поисковые собаки. Однако в итоге никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Помимо эвакуации рождественского базара было прервано мероприятие в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая также находится на площади. Кроме того, поезда проезжали близлежащий вокзал без остановки.
В ходе полицейской операции были задержаны двое мужчин. Некоторые СМИ сообщили, что один из них был объявлен в розыск и подозревается в связи с террористами. Однако пресс-секретарь полиции заявила, что эта информация не подтвердилась. Задержанные были отпущены.
Первый крупный теракт в Германии
Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Позже сам Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.
После теракта родственники жертв выступали с критикой в адрес властей Германии, указывая на недостаточно тактичное, по их мнению, отношение официального Берлина. В частности, они хотели бы, чтобы власти выступили в их адрес с символическим жестом, к примеру с "личным письмом с соболезнованиями" от германского канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). В марте 2018 года правительство Германии открыло координационный центр для родственников погибших в результате терактов.
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