26.07.2020, 10:57
В Берлине машина въехала в толпу людей, есть пострадавшие
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей утром 26 июля. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей утром 26 июля. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.
Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. В результате происшествия пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
Причины произошедшего устанавливает полиция. На месте работают 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.
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