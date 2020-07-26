26.07.2020, 10:57

В Берлине машина въехала в толпу людей, есть пострадавшие


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В Берлине машина въехала в толпу людей, есть пострадавшие
Reuters

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей утром 26 июля. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.

Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. В результате происшествия пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

Причины произошедшего устанавливает полиция. На месте работают 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.

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