В Берлине машина с эстонским номером въехала в толпу людей, есть пострадавшие

В Берлине в воскресенье утром, 26 июля, автомобиль с эстонским регистрационным номером на большой скорости наехал на группу пешеходов, сообщает агентство AFP. По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь.
По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Это был внедорожник с эстонским номером. Водителя задержали на месте происшествия. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии.
Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о теракте, указывает агентство dpa.
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