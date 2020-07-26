В Берлине машина с эстонским номером въехала в толпу людей, есть пострадавшие

По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Это был внедорожник с эстонским номером. Водителя задержали на месте происшествия. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии.

Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о теракте, указывает агентство dpa.