В Белоруссии завершено расследование дела о взрывах во время салюта в Минске

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси завершило расследование уголовного дела о взрывах салютных установок на празднованиях по случаю Дня независимости 3 июля 2019 года в Минске. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в среду, 4 марта.

В документе отмечается, что причиной взрывов стала некачественная пиротехника из России. "Закупленная у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта", — указывается в сообщении.

Три фигуранта

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены трем фигурантам — двум сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада — предприятия-изготовителя фейерверочных изделий, а также командиру роты Минской военной комендатуры. В сообщении СК отмечается, что все трое в нарушение норм безопасности модифицировали фейерверочные изделия, уменьшая их диаметр путем механического воздействия, чтобы зарядить ими салютные установки.

В ходе залпов произошли подрывы в трех из шести мест, где проводился салют. Погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек были ранены. Фигурантам угрожают сроки лишения свободы от пяти до семи лет.

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