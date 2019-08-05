В Белоруссии назначены досрочные парламентские выборы

Как и предлагал ЦИК Белоруссии, выборы в Совет республики состоятся 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября 2019 года.
В сообщении отмечается, что местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета республики.
Глава ЦИК Лидия Ермошина 31 июля заявила, что середина ноября является идеальным временем проведения парламентских выборов в Беларуси, так как "выдвижение кандидатов начнется в сентябре, когда еще будут удобные комфортные условия для работы на улицах".
Выборы президента Белоруссии Ермошина предлагает провести 30 августа 2020 года.
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