В Белоруссии начались выборы президента

За пределами Белоруссии работают еще 44 участка, три из них в России — в диппредставительствах республики в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Голосование закончится в 20:00. Право голосовать имеют 6,8 миллиона граждан Белоруссии, уточняет ТАСС.

Выборы признают состоявшимися, если на них придут больше половины избирателей. Избранным президентом станет тот кандидат, которого поддержали больше половины проголосовавших.

ТАСС добавляет, что ЦИК Белоруссии предполагает объявить предварительные итоги выборов около полуночи 9 августа.

С мая в Минске и других городах Белоруссии проходят акции протеста из-за задержаний кандидатов и активистов, а также из-за отказа белорусского ЦИКа регистрировать на выборах оппозиционеров, в том числе бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико (его задержали и арестовали в июне 2020-го по делу об отмывании денег).

На митингах задерживали по 100-150 человек. СК Белоруссии завел дела в отношении 17 участников акции протеста в Минске 14 июля. Их заподозрили в применении насилия к милиционерам.

За несколько дней до выборов, 6 и 8 августа, в Минске задерживали главу штаба Светланы Тихановской Марию Мороз. Также 8 августа задержали члена штаба Тихановской Марию Колесникову, ее отпустили через полчаса, сказав, что ”перепутали с другим человеком”.