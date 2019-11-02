В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампа

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии. Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний. Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, "продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

Гришэм отметила, что решение по импичменту Трампа не известно заранее, однако это то, "чего можно ожидать". Она подчеркнула, что, по ее мнению, Трамп не сделал "ничего плохого" и "ему нечего скрывать", а телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был обычным телефонным разговором с иностранным лидером".