В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа

По его словам, после того, как главе государства поставили положительный диагноз COVID-19, его состояние резко ухудшилось. ”У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови сильно упал. Мы были очень обеспокоены”, — сказал Медоуз.

Ранее, 3 октября, американские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писали, что в течение первых после заражения суток жизненные показатели Трампа были ”очень тревожными”.

Медоуз добавил, что сейчас состояние президента значительно улучшилось, уровень сатурации нормализовался, а температура спала. До этого об улучшении показателей здоровья Трампа заявлял его лечащий врач Шон Конли. По словам медика, насыщение крови кислородом у высокопоставленного пациента составляет 96–98%. Конли отметил, что всю первую половину субботы глава государства работал и не испытывал проблем с передвижением.

Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительные тесты на коронавирус 2 октября. До этого COVID-19 обнаружили у советницы президента Хоуп Хикс, из-за чего глава государства с семьей изолировался в Белом доме. После подтверждения болезни Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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