В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих

В бельгийском городе Гент неизвестная женщина в воскресенье, 2 февраля, напала с ножом на двух прохожих, но была обезврежена подоспевшими полицейскими.Злоумышленница была ранена в руку. Инцидент произошел недалеко от известной мечети Аль-Фатх. По сведениям бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, одна из жертв нападавшей доставлена в больницу с колотыми ранениями, не опасными для жизни.

По заявлению местных властей, первоначально нет причин полагать, что нападение женщины с ножом на прохожих имеет террористическую подоплеку.

Нападение на прохожих в Лондоне

Ранее в тот же день, 2 февраля, в лондонском районе Стретем мужчина ранил ножом нескольких прохожих и был застрелен полицией. Скотланд-Ярд квалифицировал нападение как предположительный террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.

По словам официального представителя лондонской полиции Люси Д´Орси, вооруженные бойцы антитеррористического подразделения, проводившие профилактический рейд, мгновенно оказались на месте преступления и застрелили подозреваемого". По сведениям СМИ, речь идет о двадцатилетнем мужчине, который месяц назад досрочно вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за распространение исламистской пропаганды. На теле убитого были закреплены канистры, которые первоначально сочли за бомбу. Однако затем выяснилось, что это муляж пояса смертника.

Трое пострадавших от ножевых ранений — один мужчина и две женщины — были доставлены в больницу. Один из пострадавших изначально находился в тяжелом состоянии, однако к вечеру 2 февраля его состояние улучшилось, отмечается в сообщении полиции.