В Беларуси власти выжили магазин c мемными майками про Лукашенко

29 июня в Минске закроется магазин SYMBAL.by. Здесь продаются вещи с исторической белорусской символикой и сувениры, сообщает ЕВРОРАДИО.

Власти ополчились на магазин после того, как в продаже появились майки с надписью ”ПСІХО3%”. Это сочетание двух мемов о Лукашенко: о его низком (3%) рейтинге на выборах и о его легкомысленном отношении к коронавирусу, который он в начале эпидемии называл психозом.

Тираж маек у SYMBAL.by конфисковала милиция. А неделю назад магазин загадочным образом остался без электричества.

”В подвале дома, в котором находится магазин, есть электрощитовая. На прошлой неделе оттуда пропала плавкая вставка, которая замыкает сеть, чтобы электричество поступало в наше помещение. Щитовая на замке, ключ — в ЖЭУ-2 Советского района. Мы купили такую же плавкую вставку, но нас просто туда не пускают. На все наши требования дать допуск к этому помещению — с нашим электриком, с их электриком — они придумывают всякие истории. Я устал ходить по кругу между ЖКХ, ЖРЭУ, ЖЭУ Советского района. Сначала попросили один договор заключить, потом другой. Нам говорят: сделайте то-то и мы отправим к вам электрика. Но каждый раз, как мы выполняем одно требование, появляется другое”, — рассказывает Еврорадио владелец SYMBAL.by Павел Белоус.

SYMBAL.by стал символом короткой оттепели, на которую Лукашенко решился во время переговоров об углублении интеграции с Россией. Тогда нужно было показать, что Беларусь и Россия — хоть и близкие, но разные страны. Национальные и исторические символы подходили для этого как нельзя лучше.

С нового года Россия поставила интеграционный проект на паузу. Кремль сконцентрировался на голосовании по поправкам в Конституцию, которые откроют Владимиру Путину возможность оставить за собой президентский пост.

”Проверки, которые проходили на прошлой неделе, не прекратились. Проверки по линии налоговой, проверки по линии милиции, проверки от исполкома с требованием снять вывеску, МЧС. Работать без интернета, электричества и света мы можем долго, но понимаем, что на этом всё не закончится. И пока к нам не пришли так, как пришли на производство с требованием всё закрыть, мы решили пару дней использовать, чтобы распродать продукцию. А дальше спокойно будем решать юридические вопросы, с которыми на нас давят”, — продолжает Павел Белоус.