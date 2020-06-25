В Беларуси власти выжили магазин c мемными майками про Лукашенко
29 июня в Минске закроется магазин SYMBAL.by. Здесь продаются вещи с исторической белорусской символикой и сувениры, сообщает Новая газета со ссылкой на ЕВРОРАДИО.
29 июня в Минске закроется магазин SYMBAL.by. Здесь продаются вещи с исторической белорусской символикой и сувениры, сообщает Новая газета со ссылкой на ЕВРОРАДИО.
29 июня в Минске закроется магазин SYMBAL.by. Здесь продаются вещи с исторической белорусской символикой и сувениры, сообщает ЕВРОРАДИО.
Власти ополчились на магазин после того, как в продаже появились майки с надписью ”ПСІХО3%”. Это сочетание двух мемов о Лукашенко: о его низком (3%) рейтинге на выборах и о его легкомысленном отношении к коронавирусу, который он в начале эпидемии называл психозом.
Тираж маек у SYMBAL.by конфисковала милиция. А неделю назад магазин загадочным образом остался без электричества.
”В подвале дома, в котором находится магазин, есть электрощитовая. На прошлой неделе оттуда пропала плавкая вставка, которая замыкает сеть, чтобы электричество поступало в наше помещение. Щитовая на замке, ключ — в ЖЭУ-2 Советского района. Мы купили такую же плавкую вставку, но нас просто туда не пускают. На все наши требования дать допуск к этому помещению — с нашим электриком, с их электриком — они придумывают всякие истории. Я устал ходить по кругу между ЖКХ, ЖРЭУ, ЖЭУ Советского района. Сначала попросили один договор заключить, потом другой. Нам говорят: сделайте то-то и мы отправим к вам электрика. Но каждый раз, как мы выполняем одно требование, появляется другое”, — рассказывает Еврорадио владелец SYMBAL.by Павел Белоус.
SYMBAL.by стал символом короткой оттепели, на которую Лукашенко решился во время переговоров об углублении интеграции с Россией. Тогда нужно было показать, что Беларусь и Россия — хоть и близкие, но разные страны. Национальные и исторические символы подходили для этого как нельзя лучше.
С нового года Россия поставила интеграционный проект на паузу. Кремль сконцентрировался на голосовании по поправкам в Конституцию, которые откроют Владимиру Путину возможность оставить за собой президентский пост.
”Проверки, которые проходили на прошлой неделе, не прекратились. Проверки по линии налоговой, проверки по линии милиции, проверки от исполкома с требованием снять вывеску, МЧС. Работать без интернета, электричества и света мы можем долго, но понимаем, что на этом всё не закончится. И пока к нам не пришли так, как пришли на производство с требованием всё закрыть, мы решили пару дней использовать, чтобы распродать продукцию. А дальше спокойно будем решать юридические вопросы, с которыми на нас давят”, — продолжает Павел Белоус.
И Лукашенко, и чиновники, и белорусские селебы, которые поддерживают власть, из года в год повторяют одну и ту же страшилку: ”Мы не хотим, чтобы в Беларуси было как в Украине”. Так вот, их всех можно поздравить: в Беларуси уже как в Украине, и они сами это организовали.
В 2011 году предприимчивый киевлянин Денис Олейников начал выпускать футболки с надписью ”Спасибо жителям Донбасса”. Это футбольная кричалка, которая продолжалась словами ”за президента-п***раса”.
Президентом тогда был ”житель Донбасса” Виктор Янукович. Ответочка от него не заставила себя долго ждать. В компании ProstoPrint, директором и владельцем которой был Олейников, прошёл обыск под предлогом незаконной продажи сувениров к Евро-2012. Под этим же предлогом бойцы отряда ”Беркут” разогнали ярмарку сувениров, где продавались майки ”Спасибо жителям Донбасса”. Вскоре предприниматель и его семья были вынуждены покинуть Украину, так как их жизням угрожала опасность.
Пока что в Минске не разогнали ни одной ярмарки с сувенирами. Зато 23 июня ОМОН отличился, задержав покупателей, стоявших в очереди к магазину SYMBAL.by. Милиция утверждает, что задержание произошло в связи с массовой дракой. Но в протоколах, составленных на задержанных, драка не упоминается — там только про ”митинг, не связанный с избирательной кампанией” (очередь к магазину!) и выкрикивание лозунгов (которые никто не выкрикивал, есть же видеозаписи).
”Дальше мы будем принимать решение в зависимости от того, что будет происходить в ближайшие дни. Потому что каждый день происходят новые чудесные истории, на которые уже нет сил реагировать. Бесполезно что-то делать. Ситуация развивается невероятными событиями, и тут что-то сложно предсказать, — резюмирует Павел Белоус. — Наша гражданская позиция непоколебима. Мы, как и все белорусы, хотим честных выборов, справедливости и законности. Если не получается играть по закону, мы лучше постараемся не играть по чужим правилам. Нет столько нервов, чтобы доказывать, что мы не идиоты. Надеемся, что всё поменяется.
И напомню, что до SYMBAL.by я был руководителем ”Арт Сядзібы”. Первые три-четыре года нас пять раз выселяли из различных помещений по таким же надуманным причинам, но мы всегда возрождались на новых площадках, в новых формах, новых форматах работы. И сейчас мы никуда не исчезнем”.
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