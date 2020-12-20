В Беларуси в воскресенье проводят "Марш народного трибунала"

В городах Беларуси в воскресенье пройдет "Марш народного трибунала". Ожидается, что акция снова будет децентрализованной, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками".
Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря, передает DW.
”Интерфакс” сообщает, что в Минск стягивается спецтехника.
Техника проследовала из района Уручье в сторону центра города. Автобус силовиками дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости. На улице Саперов, напротив самого дворца, припаркованы машины с колючей проволокой. Также сотрудники МВД были замечены у стелы на проспекте Победителей.
Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное