В Беларуси в воскресенье проводят "Марш народного трибунала". В Минск стягивают спецтехнику

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками".

Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря, передает DW.

”Интерфакс” сообщает, что в Минск стягивается спецтехника.

Техника проследовала из района Уручье в сторону центра города. Автобус силовиками дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости. На улице Саперов, напротив самого дворца, припаркованы машины с колючей проволокой. Также сотрудники МВД были замечены у стелы на проспекте Победителей.

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