20.12.2020, 11:27

В Беларуси в воскресенье проводят "Марш народного трибунала". В Минск стягивают спецтехнику

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Minsk 23.08.2020
Minsk 23.08.2020Foto: Erikorrespondent

В городах Беларуси в воскресенье пройдет "Марш народного трибунала". Ожидается, что акция снова будет децентрализованной, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками".

Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря, передает DW.

”Интерфакс” сообщает, что в Минск стягивается спецтехника.

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Техника проследовала из района Уручье в сторону центра города. Автобус силовиками дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости. На улице Саперов, напротив самого дворца, припаркованы машины с колючей проволокой. Также сотрудники МВД были замечены у стелы на проспекте Победителей.

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