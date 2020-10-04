В Беларуси умер мужчина, которого доставили в больницу с травмами из изолятора. СК: предварительно — упал со второго яруса кровати(38)
Вчера в Беларуси скончался Денис К., 41-летний мужчина, который 29 сентября поступил из изолятора временного содержания на Окрестина в больницу со множественными травмами: переломы черепа, многочисленные гематомы, открытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, переломы ребер, перелом правой подвздошной кости и т. д. ”Белсат” пообщался с родственниками погибшего. Супруга уверяет, что в митингах он не участвовал, а другие родственники как минимум не располагают такими сведениями, пишет Onliner.
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