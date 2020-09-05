В Беларуси опубликовали перехваченный ”разговор Варшавы и Берлина” про Навального, о котором рассказывал Лукашенко

Лукашенко утверждал, что белорусская разведка за несколько дней до этого перехватила разговор между Германией и Польшей, из которого следовало, что никакого отравления Навального не было — и обещал передать запись в ФСБ России. Вечером 4 сентября провластный белорусский телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал запись этого разговора.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы, все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переправлены в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен, надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся. А как вообще дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.