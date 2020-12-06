В Беларуси обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ

Представитель Генштаба подчеркнул, что особую озабоченность вызывает рост военных расходов соседних государств, которые за последние годы увеличились до 40%. "Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил", — заявил Косыгин в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ.

Косыгин обратил внимание, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе.

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