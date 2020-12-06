В Беларуси обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ

Власти Беларуси озабочены ростом оборонных расходов сопредельных государств и увеличением на их территории численности иностранных войск. Об этом заявил в воскресенье начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин, пишет ТАСС.
Представитель Генштаба подчеркнул, что особую озабоченность вызывает рост военных расходов соседних государств, которые за последние годы увеличились до 40%. "Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил", — заявил Косыгин в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ.
Косыгин обратил внимание, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе.
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