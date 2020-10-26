В Беларуси началась общенациональная забастовка. К ней присоединились госпредприятия, вузы, магазины, кафе

К забастовке среди прочих присоединились сотрудники ряда государственных предприятий, например, ”Гродно Азота”, Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей и ”Белоруснефти”. Рабочие устроили шествия на территориях своих предприятий, некоторые протестовали у проходных, часть сотрудников не вышла на работу. У госпредприятий заметили машины омоновцев. Во многих компаниях официально говорят, что продолжают работу.

К забастовке присоединились рабочие многих частных компаний. Некоторые из них объявили 26 октября выходным днем, другие ушли на бессрочные каникулы или закрылись по техническим причинам, например, на инвентаризацию. Среди них — медицинские центры, магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, турфирмы, салоны красоты и сервисные центры. Также в забастовке участвуют сотрудники МТС, которые вышли на акцию протеста (после этого, по неподтвержденной информации, им пригрозили увольнениями).

Студенты белорусских вузов устроили несколько акций протеста, ОМОН провел задержания. Студенты БНТУ и БГУИР прошли маршем по проспекту Независимости в Минске, где расположены оба вуза. Недалеко от площади Победы часть протестующих задержал ОМОН, сообщает ”Еврорадио”. Многие студенты, заметив подъезжающие микроавтобусы омоновцев, разбежались.

Протестующие студенты МГЛУ также вышли к проспекту Независимости. Как сообщает Tut.by, студентов поддержали преподаватели. Судя по видео Onliner, несколько человек вышли на проезжую часть. Когда к вузу подъехала спецтехника, студенты убежали в университет, но вернулись, когда силовики уехали.

В Минске акции протеста проводят студенты БГУКИ, Белорусского госуниверситета, педагогического, экономического и медицинского университетов. В некоторых вузах студенты устроили сидячие акции протеста, в других десятки и сотни учащихся протестовали, стоя у входов в здания своих университетов. В телеграм-каналах пишут, что студенты разных вузов намерены встретиться возле главного корпуса БГУ на проспекте Независимости. В Бресте протестуют студенты БрГТУ, в Гродно — учащиеся ГрГУ. В министерстве образования Беларуси сообщили РИА Новости, что акции студентов носят точечный характер, а учебный процесс в стране не нарушен.