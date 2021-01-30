30.01.2021, 08:56

В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг

 (69)
EST
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.Andres Putting

Генпрокуратура Беларуси намеревается признать экстремистским флаг, ставший одним из символом протестов. Белорусская оппозиция требует признать флаг историко-культурным наследием.

В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов. Генпрокуратура рассмотрит коллективное обращение более ста граждан, требующих признать его экстремистской символикой и запретить к публичной демонстрации, сообщил в пятницу, 29 января, телеканал "Беларусь 1".

В новостном сюжете слова диктора о том, что бело-красно-белый флаг "в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле", сопровождались кадрами хроники с изображением штандартов со свастикой.

"В настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", — заявила в эфире представительница белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Читайте также:

Реакция Тихановской

"Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей", — написала в тот же день в своем Telegram-канале Светлана Тихановская. По ее словам, "запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную", Лукашенко "только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства".

"В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту этого флага соберет сотни тысяч подписей", — пишет Тихановская.

Петиция белорусской оппозиции

Приглашение подписать петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским в тот же день опубликовал сайт Petitions.by. "Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности", — подчеркивается в тексте петиции.

В петиции от лица Координационного совета оппозиции высказаны требования о "прекращении преследования беларусов за использование символики" и "признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием".

История бело-красно-белого флага

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад, став символом белорусского национального движения с конца XIX — начала ХХ веков. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе.

Сегодня некоторые сторонники действующей власти в Беларуси называют бело-красно-белый флаг "нацистским" в силу того, что национальную символику использовали коллаборанты в период нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. При этом создатель флага Клавдий Душевский не участвовал в коллаборантских организациях.

В сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Но после прихода к власти Александра в 1995 году был проведен референдум, по итогам которого государственный флаг был заменен на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

Читайте также: