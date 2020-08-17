В Беларуси деятели культуры потребовали новых выборов

В Беларуси ряд народных артистов, деятелей культуры, литераторов, известных спортсменов, политиков и представителей других профессий записали видеообращение к белорусскому народу, властям и вооруженным силам страны. Его текст в ночь на понедельник, 17 августа, был опубликован на сайте онлайн-издания Tut.by.

Присоединившиеся к обращению белорусские знаменитости заявили, что требуют прекращения "беспрецедентных актов насилия, террора, издевательств, унижений со стороны правоохранительных органов", а также освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов в соответствии с международными стандартами.

"Нарушения закона и факты мошенничества"

"Невозможно говорить о легитимности избирательной кампании, которая прошла в атмосфере террора и страха", — подчеркнули представители белорусской элиты. "Принимая во внимания все нарушения закона и факты мошенничества, мы требуем немедленного освобождения всех политзаключенных и граждан, задержанных в ходе мирных акций протеста, проведения новых, прозрачных выборов в соответствии с международными нормами и нового состава ЦИК", — говорится далее в документе.

Кроме прочего, авторы обращения потребовали немедленной отставки "тех, кто отдавал преступные приказы", и всех должностных лиц, виновных в этих преступлениях или причастных к ним, а также возбуждения против них уголовных дел.

Белорусских военных призвали защитить свой народ

Отдельно деятели культуры, спорта и политики обратились к представителям вооруженных сил Беларуси. "Народ, которому вы присягнули, нуждается в вашей защите. Оправдайте честь называться военными, называться белорусами, называться людьми. Защитите свой народ и суверенитет Беларуси", — сказано в документе.

На момент публикации материала DW к этому обращению присоединились 137 человек, в том числе четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик,драматург Дмитрий Богославский, режиссер Николай Пинигин и другие известные люди.