В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена

”Фактически бросил судно”

Летом 2014 года капитан ”Росуса” Борис Прокошев сообщил, что сухогруз под молдавским флагом и с аммиачной селитрой шёл в другую страну, но был задержан в октябре 2013-го портовыми властями Бейрута за нарушение правил эксплуатации. Корабль в итоге арестовали, позволив части экипажа отправиться домой, но вот четверых — старшего механика Валерия Лупола, третьего механика Андрея Головёшкина, боцмана Бориса Мусинчака и самого капитана — они задержали. По словам Прокошева, Гречушкин заявил, что обанкротился, и ”фактически бросил судно”: моряки остались в Ливане без зарплат и снабжения. А грузовладелец бросил свой груз — ту самую аммиачную селитру.

Закончилось всё в целом благополучно. Спустя 11 месяцев после задержания моряков удалось вернуть: Лупол, Головёшкин и Мусинчак отправились из Ливана домой на Украину, а Прокошев — в Россию. Однако ”Росус” местные власти конфисковали для продажи, отправив опасный груз на склад для дальнейшей утилизации. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местоположение корабля регистрировали в 2014 году неподалёку от 12-го пирса в порту Бейрута. Именно там и произошёл взрыв 4 августа.

Российский бизнесмен

В 2014 году ”Новая газета” писала, что ”Росус” управлялся дальневосточной компанией Teto Shipping, работающей через Кипр. Там же, как говорил капитан Прокошев, на момент ареста судна проживал и Игорь Гречушкин. При этом сама Teto Shipping была зарегистрирована в 2012 году на Маршалловых островах и прекратила своё существование в сентябре 2014-го, как раз после инцидента в Ливане.

О Teto Shipping и ”Росусе” моряки высказывались на профильных форумах задолго до задержания в порту Бейрута. Как правило, негативные отзывы были связаны с маленькими зарплатами, состоянием корабля и условиями работы.