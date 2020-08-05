В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена

Высший совет обороны Ливана заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл из-за 2750 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с судна ”Росус” в 2014 году. Как оказалось, корабль принадлежал хабаровскому бизнесмену Ивану Гречушкину, на которого регулярно жаловались моряки, передает Baza.
”Фактически бросил судно”
Летом 2014 года капитан ”Росуса” Борис Прокошев сообщил, что сухогруз под молдавским флагом и с аммиачной селитрой шёл в другую страну, но был задержан в октябре 2013-го портовыми властями Бейрута за нарушение правил эксплуатации. Корабль в итоге арестовали, позволив части экипажа отправиться домой, но вот четверых — старшего механика Валерия Лупола, третьего механика Андрея Головёшкина, боцмана Бориса Мусинчака и самого капитана — они задержали. По словам Прокошева, Гречушкин заявил, что обанкротился, и ”фактически бросил судно”: моряки остались в Ливане без зарплат и снабжения. А грузовладелец бросил свой груз — ту самую аммиачную селитру.
Закончилось всё в целом благополучно. Спустя 11 месяцев после задержания моряков удалось вернуть: Лупол, Головёшкин и Мусинчак отправились из Ливана домой на Украину, а Прокошев — в Россию. Однако ”Росус” местные власти конфисковали для продажи, отправив опасный груз на склад для дальнейшей утилизации. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местоположение корабля регистрировали в 2014 году неподалёку от 12-го пирса в порту Бейрута. Именно там и произошёл взрыв 4 августа.
Российский бизнесмен
В 2014 году ”Новая газета” писала, что ”Росус” управлялся дальневосточной компанией Teto Shipping, работающей через Кипр. Там же, как говорил капитан Прокошев, на момент ареста судна проживал и Игорь Гречушкин. При этом сама Teto Shipping была зарегистрирована в 2012 году на Маршалловых островах и прекратила своё существование в сентябре 2014-го, как раз после инцидента в Ливане.
О Teto Shipping и ”Росусе” моряки высказывались на профильных форумах задолго до задержания в порту Бейрута. Как правило, негативные отзывы были связаны с маленькими зарплатами, состоянием корабля и условиями работы.
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