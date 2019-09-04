В бассейне на турецком курорте погиб еще один ребенок. Шестилетняя россиянка ударилась головой о горку

Ее увезли в больницу еще живой, но медики откачать ребенка не смогли. Из какого города на отдых прилетела семья, не сообщается. ”Фонтанка” запросила представителей отеля.

Касимова добавила, что посольство обратилось к турецким властям с требованием тщательно расследовать обстоятельства гибели российских детей в этой стране и привлечь к ответственности виновных.

Это третий случай гибели после плавания в бассейнах на турецких берегах за последнюю неделю. В конце августа после посещения аквапарка в кому впала 19-летняя студентка, позже она скончалась в московской больнице. 3 сентября в Петербурге похоронили 12-летнюю Алису, руку которой 18 августа засосало в бассейне в Бодруме. Она также провела в коме десять дней.