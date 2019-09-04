В бассейне на турецком курорте погиб еще один ребенок. Шестилетняя россиянка ударилась головой о горку(18)
Об очередном ЧП сообщают СМИ со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Турции Ирину Касимову. Семья отдыхала в отеле Maya World Beach, который расположен в курортном районе Окурджалар. По предварительной информации, шестилетняя девочка поскользнулась на горке, ударилась головой и захлебнулась, пишет "Фонтанка".
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