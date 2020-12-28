В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

Инцидент произошел в понедельник утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительным данным, "Онега" затонула из-за обледенения. На судне сработал спасательный буй.

В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Из-за непогоды спасатели не могут задействовать авиацию. По словам источника агентства в спасательных службах, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.

В профсоюзе моряков сообщили РИА Новости, что большинство рыбаков — россияне. По некоторой информации, еще один член экипажа был из Сьерра-Леоне.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость — 368 тонн, порт приписки — Мурманск, ходило под флагом России. Оно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина.

Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.