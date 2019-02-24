В Бангладеш полиция застрелила угонщика самолета

Лайнер с 143 пассажирами на борту следовал из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, он экстренно сел в городе Читтагонг (Бангладеш), после того как мужчина попытался получить контроль над воздушным судном. Пилот принял решение приземлиться примерно через 40 минут после взлета, так как бортпроводники заметили, что один из пассажиров ведет себя подозрительно.

Все 143 пассажира (по другим данным, 142) и семеро членов экипажа Boeing 737-800 были успешно эвакуированы после приземления.

Пытавшийся захватить самолет 25-летний гражданин Бангладеш потребовал дать ему поговорить с премьер-министром страны, сообщают местные власти. Окружившие лайнер спецслужбы потребовали от злоумышленника сдаться, но он начал стрелять по силовикам. В результате террорист был ранен ответным огнем и скончался по дороге в больницу.

Местные власти подтверждают, что у преступника был при себе пистолет, но не уточняют, где именно происходила перестрелка. "Би-би-си" со ссылкой на СМИ страны отмечает, что местные спецслужбы провели штурм лайнера в аэропорту Читтагонга.

Комментируя поведение злоумышленника и его требования связаться с премьером страны, силовики не исключают, что он был психически нездоров.