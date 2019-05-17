В Азии впервые легализовали однополые браки. Пока что лишь в одной стране

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент, сообщает BBC News.

После вступления закона в силу Тайвань станет первой страной в Азии, признавшей однополые браки.

Конституционный суд в мае 2017 года признал незаконным действующий в стране запрет на однополые браки и велел властям в течение двух лет изменить законодательство.